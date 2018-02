Google perd son statut de marque la plus valorisée du monde

Le nouveau leader du classement des marques ayant le plus de valeur devient Amazon, que les experts cotent à 150,8 milliards de dollars - une hausse de 42% par rapport à l'année précédente. Pour sa part, la banque russe Sberbank a été reconnue comme la marque la plus valorisée de Russie.

Amazon, entreprise de commerce électronique, a été reconnue comme la marque la plus chère du classement Brand Finance. Elle est estimée par les experts à 150,8 milliards de dollars, soit environ 2,5% de la valeur totale des 500 marques les plus valorisées du classement (5.904 milliards de dollars). L'année précédente, elle valait 106,4 milliards de dollars. Ce bond de 42% a permis au projet de Jeff Bezos de remonter de la troisième à la première place. Selon le quotidien RBC

Le leader de 2016, Google, a pris le chemin inverse, descendant de la première à la troisième place pour se retrouver derrière Amazon et Apple. En un an, la valeur de la marque Google a augmenté d'environ 10% (de 109,47 milliards à 120,91 milliards de dollars), mais les concurrents ont été plus rapides (la valeur d'Apple a augmenté de 37% pour passer de 107,141 milliards à 146,311 milliards de dollars).

Dans le top-10 des marques les plus valorisées se retrouvent également Samsung (92,289 milliards de dollars), Facebook (89,684 milliards de dollars), AT&T (82,422 milliards de dollars), Microsoft (81,163 milliards de dollars), Verizon (62,826 milliards de dollars), Walmart (61,48 milliards de dollars) et ICBC (59,189 milliards de dollars). Toutes ces compagnies se trouvaient déjà dans le top-10 l'an dernier, mais dans un ordre différent: Facebook a affiché la meilleure progression (sa valorisation a augmenté de 45%, propulsant la compagnie de la 9e à la 5e place), tandis qu'AT&T et Microsoft perdaient chacune deux places au classement.

La Russie est représentée, comme un an plus tôt, par les marques Sberbank, Gazprom et Lukoil. Toutes ont amélioré leurs positions: Lukoil est montée de la 369e à la 363e position, Gazprom de la 339e à la 315e, et Sberbank de la 154e à la 129e.

Brand Finance ne dévoile pas dans son rapport la valeur des marques au-delà du top-100, mais le service de presse de Sberbank a déclaré que la valeur de la marque de la banque avait augmenté en un an de 27,5%, soit de 2,5 milliards de dollars, pour s'élever actuellement à 11,6 milliards de dollars. A titre de comparaison, la valeur de la marque bancaire la plus chère du monde, la chinoise ICBC, est estimée par les experts de Brand Finance à 59,189 milliards de dollars.

