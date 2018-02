L’Allemagne ouvre la voie au Nord Stream 2

La société Nord Stream 2 AG a annoncé le 31 janvier que le département des Mines de la ville allemande de Stralsund avait donné son feu vert à la construction et à l'exploitation d'un tronçon de gazoduc de 55 km dans les eaux territoriales de l'Allemagne, écrit jeudi le quotidien Gazeta.ru.

La procédure de concertation du projet de construction et d'exploitation de la partie maritime du Nord Stream 2 n'est pas terminée pour autant: l'agence fédérale allemande de navigation et d'hydrographie doit encore donner son accord elle aussi — ce qui pourrait avoir lieu en février.

© Sputnik. Sergey Guneev L’Allemagne donne son feu vert à la construction du gazoduc Nord Stream 2

Les quatre autres pays par lesquels passe l'itinéraire du futur gazoduc — la Russie, la Finlande, la Suède et le Danemark — doivent encore donner leur feu vert.

La société Nord Stream affirme avoir accompli toutes les exigences et espère obtenir les autorisations nécessaires à temps, avant le début des travaux prévu en 2018.

Ce projet a beaucoup d'opposants, au premier rang desquels l'Ukraine qui s'inquiète pour le remplissage de son système de transport de gaz assurant le transit du combustible russe vers l'UE. Il faut également mentionner la Pologne et les USA qui veulent développer leurs livraisons de GNL vers l'Europe.

Les informations sur l'autorisation allemande ont suscité des inquiétudes en Ukraine, principale perdante de la construction du nouveau gazoduc russe qui la privera des 2 milliards de dollars de revenus annuels que lui garantit actuellement le transit de gaz russe.

Bien que les pays participant au projet soient plutôt pour la construction du gazoduc, les autorités de l'UE semblent ne pas le souhaiter.

La Commission européenne affirme pourtant que les importations européennes de gaz resteront stables d'ici 2030 à cause de la réduction de la production et de la consommation intérieures.

