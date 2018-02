Fausse alerte nucléaire:«Nous avons vu 200 missiles soviétiques, c'était glaçant»

L'ex-ministre américain de la Défense William Perry, qui a occupé ce poste entre 1994 et 1997, raconte comment le facteur humain et une erreur humaine ont failli provoquer une «riposte» nucléaire américaine contre l'URSS en 1979.

En 1979, le chef de permanence qui officiait à la Direction des forces nucléaires des USA et surveillait l'apparition d'une éventuelle menace a vu sur son écran que près de 200 missiles nucléaires intercontinentaux volaient en direction de l'Amérique depuis l'Union soviétique. Cet incident aurait pu provoquer une terrible catastrophe, a raconté l'ex-chef du Pentagone William Perry lors de la présentation de son livre My Journey at the Nuclear Brink (Mon voyage au bord du précipice nucléaire) à Moscou. Selon Zvezda

Quand cela s'est produit, William Perry était alors secrétaire adjoint à la Défense. D'après lui, le chef de permanence a rendu compte qu'il voyait à l'écran deux cents missiles nucléaires qui volaient de l'URSS vers les USA. Perry se rappelle avoir éprouvé «une horreur glaçante».

«Il s'est avéré que c'était une fausse alerte. Nous avons découvert par la suite que l'erreur était due à l'installation d'une bande d'exercice, et non de combat. C'était une erreur humaine», a expliqué William Perry.

Heureusement, la catastrophe a pu être évitée en 1979. Tout comme en 1983 quand un dysfonctionnement s'est produit côté soviétique: Stanislav Petrov avait reçu un avertissement d'attaque nucléaire en provenance des USA.

Cependant, le colonel avait soupçonné une défaillance du système et son sens de l'observation avait permis de prévenir une guerre nucléaire. Stanislav Petrov est décédé en mai 2017.

