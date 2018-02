Il y a 20 ans, un A-300 s'écrasait dans un quartier résidentiel de Taïwan

Prêt à atterrir à l'aéroport international Taiwan-Taoyuan, l'avion n'a pas réussi sa première approche à cause d'une mauvaise visibilité. Il a amorcé sa seconde approche à 20:05, heure locale. Selon le site d'info Gazeta.ru.

A 838 mètres d'altitude, l'angle de tangage a atteint 42,5° et la vitesse de l'appareil s'est réduite jusqu'à 80 km/h. La force ascensionnelle a chuté pratiquement jusqu'à 0.

© AFP 2018 Mustafa Ozer Un avion militaire s’écrase dans la province turque d’Izmir

Le nez de l'appareil a piqué et il s'est précipité vers le bas, percutant à 20:09 un quartier résidentiel. L'avion a explosé, et le combustible déversé s'est enflammé, embrasant les immeubles alentour. Hormis les passagers et l'équipage, le crash a fait six morts parmi les habitants. Par la suite, un enfant sauvé dans les décombres a succombé à ses blessures à l'hôpital. Au total, la catastrophe a emporté 203 vies humaines.

La presse avait alors relayé la préoccupation générale: il s'agissait du quatrième crash d'un A-300 au cours des dernières années. Cinq mois avant la catastrophe de Taïwan, un autre Airbus s'était écrasé en Indonésie, tuant plus de 200 personnes.

Les représentants officiels du constructeur ont nié tout lien entre les catastrophes et la construction de l'appareil, précisant que l'atterrissage était le moment le plus risqué du vol.

Les représentants de l'aviation américaine étaient toutefois préoccupés par le fonctionnement du pilote automatique.

L'enquête sur les causes de l'accident a pris deux ans: la commission a conclu que le pilote avait débranché le pilote automatique avant la seconde approche puis avait probablement oublié qu'il l'avait fait, c'est pourquoi quand l'équipage a reçu l'ordre de refaire un passage il n'a rien entrepris, pensant que le pilote automatique garderait le contrôle. L'avion serait resté incontrôlé pendant 11 secondes, et les tentatives de le redresser sont restées vaines.

