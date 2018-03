Les 4 scénarios de la guerre commerciale de Trump

La société Goldman étudie actuellement quatre scénarios d'évolution de la situation, écrit le site d'information Vestifinance.ru

— Des taxes des USA qui n'entraîneraient pas de contremesures. Des taxes jusqu'à 1% des volumes importés seraient annoncées parce que l'administration Trump a déjà annoncé des taxes concrètes, et parce que certaines restrictions supplémentaires sont envisageables même en cas de faible conflit. Nous laisserions le taux d'intérêt et le taux de change réagir de manière endogène aux taxes, en supposant que les prix des actions resteront inchangés.

— Une guerre commerciale orientée sur les USA. Les taxes américaines entraîneraient une réaction des partenaires commerciaux et une hausse des prix aux USA. Dans ce cas, les taxes sur tout le commerce aux USA et des USA augmenteraient de 5 points de base. Mais nous admettons également que les partenaires commerciaux ne s'imposeraient pas de taxes mutuellement. Par exemple, l'UE et la Chine établiraient des taxes contre les importations américaines sans créer de barrières commerciales entre elles.

— Une guerre commerciale mondiale. Admettons que chaque pays établisse des taxes de 5% pour tous les autres. Par exemple, l'UE décréterait des taxes contre la Chine pour réagir aux taxes des USA sur l'acier afin de prévenir un afflux d'acier chinois en Europe.

— Une guerre commerciale mondiale avec une vente globale des actions. Les marchés boursiers mondiaux chuteraient de 10% en plus des taxes globales de 5%.

Pour Goldman, chaque scénario aurait une influence particulière sur l'économie mondiale:

Scénario 1

Étant donné que les partenaires commerciaux n'engageront pas de contremesures, les taxes américaines sur les importations auront une légère influence positive sur le PIB réel des USA.

La hausse des prix sur les importations réduira les importations, et augmentera la production intérieure et donc le PIB.

Cette croissance sera suffisante pour niveler les conséquences négatives d'une plus forte inflation, ce qui conduira à des taux d'intérêt plus élevés et à un dollar plus fort.

Scénario 2

Chacun sera perdant dans la guerre commerciale.

Les contremesures des partenaires commerciaux atténueront les conséquences négatives des taxes américaines pour le commerce, mais la croissance restera inférieure à cause des taux d'intérêt plus élevés. Néanmoins, les conséquences seront très infimes, même avec des taxes de 5% sur tout le commerce aux USA et des USA.

Scénario 3

Le coût mondial du protectionnisme augmenterait tout particulièrement si une sérieuse guerre commerciale se déclenchait, dans laquelle les taxes augmenteraient partout.

Cela coïncide avec l'avis selon lequel la zone euro serait la grande perdante d'une guerre commerciale.

Scénario 4

Les dépenses pour une guerre commerciale augmenteraient davantage si les marchés des actifs à risques s'effondraient.

La baisse des prix des actions renforcerait les conséquences négatives d'une guerre commerciale. Les réactions défavorables du marché auraient des conséquences plus graves dans les pays avec d'importants marchés boursiers, notamment aux USA, et le dollar chuterait.

