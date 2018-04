L'origine du «Novitchok» a été déterminée par le gouvernement UK, pas par les experts

Ce ne sont pas les spécialistes du laboratoire militaire de Porton Down qui ont déterminé le pays où a été fabriquée la substance neuro-paralytique А-234 avec laquelle ont été empoisonnés l'ex-agent du renseignement militaire russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia. C'est ce qu'a déclaré le directeur de Porton Down Gary Aitkenhead.