Le module de lancement russe Strelets a été remarqué pour la première fois en Syrie

Les experts militaires ont été intéressés notamment par les versions du canon antiaérien Pantsir-S1, écrit Rossiïskaïa gazeta. Hormis la première version de l'appareil a été aperçue la version la plus moderne avec une nouvelle station radar de détection de la cible dans la bande S. Cette modernisation a considérablement amélioré les caractéristiques de détection des appareils volants, y compris en cas de puissant brouillage de différents types.

Sur la vidéo il est également possible de voir à côté d'un véhicule de combat huit conteneurs de missiles qui ont servi à parer l'attaque américaine.

Les journalistes ne sont pas non plus passés à côté d'un autre «héros» du 14 avril — le système antiaérien Bouk-M2E. Ce système dépasse largement l'ancien système syrien Kvadrat présenté dans cette vidéo.

Le véritable scoop de ce reportage a été la première démonstration du module de lancement Strelets qui tire des missiles Igla. L'information que les Syriens disposent de telles armes était déjà rendue publique plus tôt, mais les images le confirmant sont apparues en ligne pour la première fois.

© Sputnik . Mikhail Fomichev Combien de systèmes antiaériens Pantsir la Russie a déjà exporté en Syrie

Le module Strelets peut être installé sur différents véhicules, notamment sur le canon antiaérien automoteur ZSU-23-4 Chilka ou, par exemple, dans la benne d'un camion léger. Ce système assure un tir en salve qui accroît significativement la possibilité d'éliminer les différentes cibles.

La défense antiaérienne syrienne était toujours considérée comme l'une des plus puissantes au Moyen-Orient. Les événements récents ont confirmé une fois de plus que c'est le cas. Ce succès a été possible aussi bien grâce à la présence du matériel russe le plus sophistiqué qu'à l'excellente formation des effectifs militaires.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.