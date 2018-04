L'affrontement des «dieux de la guerre»: Msta-S vs M109A7

L'obusier automoteur russe de 152 mm 2S19M2 Msta-S et le canon automoteur américain de 155 mm M109A7 sont les versions les plus sophistiqués des canons automoteurs de série en Russie et aux États-Unis. Les deux véhicules entrent actuellement en service dans les unités d'artillerie de l'armée de terre.