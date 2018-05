Quelles fonctions d'Android manquent à Apple?

Les débats font rage depuis longtemps pour déterminer qui, d'Android ou d'iOS, est le système d'exploitation le plus performant. Et ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Tous les principaux avantages et inconvénients de ces deux systèmes résultent de la différence d'approche des compagnies depuis les premières versions.

Si Android a été développé comme un système ouvert et gratuit dont le code source peut être utilisé par tout le monde, iOS a toujours été un projet fermé destiné uniquement aux smartphones et aux tablettes Apple, écrit jeudi 10 mai le site d'information Gazeta.ru

Voici la liste de certaines fonctions importantes qui faciliteraient significativement le travail d'iOS — et qui existent depuis longtemps sur Android.

Les notifications

Les notifications sont un élément très important de l'interface, notamment dans des conditions où la plupart des utilisateurs ont plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et sur les services de messagerie, ainsi que plusieurs adresses mail.

Sur Android, les notifications se regroupent de manière pratique en fonction des applications et des expéditeurs, contrairement à la logique d'iOS où toutes les notifications arrivent dans l'ordre chronologique pour se transformer en une longue file inintelligible.

Le partage d'écran

Les derniers fleurons d'Apple ont des dimensions tellement grandes qu'il est possible de diviser l'écran en deux. Malheureusement, l'iPhone ne possède toujours pas cette fonction.

Installer sa propre sonnerie

En 2018, cela ne paraît pas très moderne mais iOS ne prévoit toujours pas la possibilité d'installer sa propre piste comme sonnerie. Il est uniquement possible de l'acheter dans une section spéciale sur iTunes.

La flexibilité du centre de contrôle

L'un des éléments qui irrite sérieusement sur iOS est l'onglet peu pratique avec les réglages rapides. Il a été profondément modifié dans les dernières versions, mais les développeurs n'ont toujours pas ajouté la fonction simple et pratique qui était présente sur Android depuis les premières versions: la possibilité de maintenir une icône d'accès rapide pour se retrouver dans le menu principal où il est possible de choisir son réseau wi-fi pour se connecter, etc.

Différents profils utilisateurs sur un même appareil

C'est l'une des rares fonctions utiles qui est accessible sur Android depuis plusieurs années. Les tablettes sont souvent utilisées comme un appareil familial et appartiennent à un seul membre de la famille. Mais chacun l'utilise à ses fins et en fonction de ses intérêts.

Sur Android, il est possible d'installer de manière souple plusieurs profils utilisateurs avec chacun les applications voulues et un accès uniquement aux photos et autres fichiers nécessaires.

Apple n'a toujours pas prévu cette fonction et un seul profil peut être installé sur un iPad.

