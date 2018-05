Futur à la pétersbourgeoise : Poutine, Macron et un gourou indien

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg a commencé aujourd'hui. Vladimir Poutine y participe traditionnellement. Les participants au forum évoquent la numérisation et l'économie à l'époque d'expansion du protectionnisme et abordent l'avenir.

© Sputnik . Mikhail Klimentiev Poutine et Macron se prononcent sur l’état actuel des relations franco-russes

Même le gourou mystique Sadhguru a été invité au SPIEF 2018. Il disputera avec le président français Emmanuel Macron le titre de principale célébrité étrangère, écrit jeudi 24 mai le site d'information Gazeta.ru

Le forum actuel de Saint-Pétersbourg représente plus de 10.000 participants, près de 150 pays et la signature annoncée de très grands contrats. En dépit de l'affaire Skripal, les sanctions américaines et les attaques chimiques en Syrie, la représentation internationale sera très impressionnante.

A la réunion plénière du 25 mai avec Vladimir Poutine participeront Emmanuel Macron, le premier ministre japonais Shinzo Abe, la directrice du FMI Christine Lagarde et le vice-président chinois Wang Qishan, qui s'entretiendra en marge avec le chef de l'Etat russe.

Le thème de la réunion plénière sera la «Création de l'économie de confiance». L'événement sera modéré par le rédacteur en chef du groupe médiatique international Bloomberg, John Micklethwait. L'an dernier à sa place se trouvait la journaliste de NBC Megyn Kelly.

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a annoncé que Vladimir Poutine s'entretiendrait également avec les investisseurs étrangers pendant le forum de Saint-Pétersbourg. Et d'ajouter que le chef de l'Etat russe rencontrerait également les rédacteurs en chefs des principaux médias mondiaux dans le cadre du forum.

Par ailleurs, au forum assistera le secrétaire général de l'Opep Mohammed Barkindo. Il participera à la session «Transformation énergétique» du 25 mai avec le ministre russe de l'Energie Alexandre Novak.

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Narendra Modi forcerait les Américains à contourner leurs propres sanctions

Plusieurs dialogues d'affaires bilatéraux se dérouleront dans le cadre du forum: Russie-France, Russie-Allemagne, Russie-Grèce, ainsi qu'avec les Etats-Unis. Auparavant il a été annoncé que l'ambassadeur des USA en Russie Jon Huntsman participerait au forum. Mais par la suite ce dernier a renoncé à sa participation.

Sans compter des participants insolites au forum. Cette année la Sberbank a invité à la session «Monde transitaire: et demain?» le gourou mystique indien Sadhguru. Et cette session pourrait être la plus intéressante du forum. Parmi les intervenants, outre le président de la Sberbank Guerman Gref et le gourou: le vice-premier ministre pour le numérique Maxim Akimov, le vice-président de Google Meir Brand, le directeur général de Huawei Guo Ping, l'économiste Nassim Taleb (auteur de la fameuse théorie des cygnes noirs) et le fondateur de la fondation de soutien des innovations XPrize Foundation Peter Diamandis.

La session «russe» principale s'est tenue pendant la première journée du forum, jeudi 24 mai. Son thème — «L'économie russe sur la trajectoire de croissance: les défis et les solutions». Les solutions seront proposées par Anton Silouanov, devenu vice-premier ministre et ministre des Finances dans le nouveau gouvernement, la présidente de la Banque centrale Elvira Nabioullina, le ministre du Développement économique Maxim Orechkine, Alexeï Koudrine récemment nommé président de la Chambre des comptes et la directrice du FMI Christine Lagarde.

Le Forum économique international de Saint-Pétersbourg fermera ses portes samedi 26 mai.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.