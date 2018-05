Mi-171 Sh «Terminator», le nouvel hélicoptère des forces spéciales russes

Cet appareil a été conçu pour les forces spéciales du ministère russe de la Défense. Il est avant tout destiné aux opérations commandos: débarquement, évacuation des groupes des forces spéciales, et opérations de sauvetage.

L'hélicoptère Mi-171 Sh est capable, entre autres, d'éliminer des cibles humaines, du matériel blindé et différents objets mobiles et immobiles, écrit la chaîne Zvezda. Sa mission consiste à appuyer les troupes de débarquement, à accompagner les convois militaires, à assurer les opérations de sauvetage, ainsi qu'à effectuer de la reconnaissance et des patrouilles.

Cet appareil conjugue harmonieusement les capacités de transport et d'attaque, selon la chaîne. L'utilisation des équipements et des technologies de pointe rend son travail le plus discret possible, ce qui a parfois une importance décisive lors des opérations spéciales. Cela est rendu possible grâce aux systèmes de vision thermique et nocturne, et un revêtement pixélisé spécial qui rend flous les contours de l'hélicoptère même de jour, et qui plus est de nuit.

Les nouvelles hélices composites et le rotor de queue en X améliorent la furtivité acoustique de l'hélicoptère et rendent difficile sa détection au bruit la nuit. Car le nouveau Mi-171 Sh est capable de mener des opérations en pleine nuit en naviguant uniquement avec les appareils de vision nocturne. En outre, par tout temps il est capable d'utiliser tout son armement sans perdre en efficacité par rapport aux hélicoptères d'attaque spécialisés.

L'hélicoptère est propulsé par deux moteurs principaux VK-2500-03 de 2.700 chevaux chacun. Ces moteurs sont très fiables et affichent de bonnes caractéristiques d'altitude. Le moteur est protégé contre la poussière, le sable et les particules solides, ce qui est d'actualité notamment dans le désert.

La défense active de l'hélicoptère est assurée par le système President-S. Sa «tempête» électro-optique désoriente les missiles ennemis pour les dévier. A l'heure actuelle, les systèmes President-S et Vitebsk sont les plus fiables pour se protéger des missiles guidés.

Le Mi-171 Sh possède une importante puissance de feu, y compris de projection latérale. Son arsenal correspond à l'armement d'un hélicoptère d'attaque moderne tel que le Mi-28N Night Hunter.

L'arsenal de l'appareil inclut, outre les bombes, des missiles non guidés et les canons habituels pour la gamme Mi-8, des missiles guidés antichars Ataka et des mitrailleuses supplémentaires.

