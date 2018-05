Qui sortira gagnant de la partie d'échecs italienne?

Le figurant principal de cette partie d'échecs, choisi par le chef de l'État, est l'économiste Carlo Cottarelli, 64 ans.

On s'attendait à ce que le nouveau Premier ministre présente mardi au président son équipe composée de ministres pro-UE, et qu'elle serait cette fois du goût de Mattarella, écrit mercredi le quotidien Rossiïskaïa gazeta . Mais la seule approbation présidentielle ne suffira pas pour un fonctionnement véritablement efficace du nouveau cabinet. Dans les jours à venir, Cottarelli et ses camarades devront passer l'épreuve du vote de confiance au parlement. Or pratiquement personne, en Italie, ne croit au succès de cette entreprise très ambitieuse.

«Après trois mois de négociations, de réflexions et de tournants inattendus, l'Italie se dotera enfin de son gouvernement neutre. Mais ce sera un cabinet du Président qui n'arrivera pas à s'assurer le soutien du Parlement. Il devra seulement diriger le pays à partir de maintenant et jusqu'aux nouvelles élections», affirme le journaliste italien Ferruccio De Bortoli, ancien rédacteur en chef du Corriere della Sera. Les experts qui partagent cet avis s'entendent à dire que Cottarelli est voué à devenir le chef d'un gouvernement technique avec des pouvoirs réduits. Et sa principale mission, selon eux, consistera à préparer le pays à des élections anticipées.

En ces jours difficiles pour l'Italie, ce sont surtout les partis qui n'ont pas réussi à gouverner qui parlent d'élections anticipées. La Ligue et le M5E ne cachent pas leur indignation vis-à-vis du fait que le nouveau gouvernement sera le premier à n'avoir été élu ni par le peuple ni par le Parlement.

Selon les derniers sondages, aux nouvelles élections la Ligue pourrait améliorer son résultat de 4-5%, ce qui la propulserait en deuxième position après le M5E sur la scène politique du pays. Les experts sont persuadés que dans une telle situation, ces partis s'uniraient pour former une alliance.

