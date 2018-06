L'économie mondiale marcherait vers une nouvelle catastrophe

Au regard des changements à l'œuvre dans le monde, les experts s'attendent à une nouvelle crise mondiale — et ce très prochainement, écrit vendredi le site d'information Vzgliad.

«La situation économique mondiale change littéralement sous nos yeux. Si, en début d'année, on rapportait encore victorieusement que la croissance mondiale s'accélérait et que la hausse des échanges internationaux devançait la croissance du PIB mondial, à présent la situation a changé. La croissance économique mondiale est devenue asynchrone parce que toutes les puissances économiques, sauf les USA, ralentissent — la zone euro, la Chine et le Japon», déclare Nikita Maslennikov, responsable de la branche finances et économie à l'Institut du développement contemporain.

Par ailleurs, le risque qu'éclatent des guerres commerciales devient réel. La spirale de taxes commerciales réciproques a commencé entre les USA et la Chine. L'UE ne se fait pas distancer et adopte également des taxes supplémentaires sur certains produits américains. Même la Russie, qui entretient avec les USA des relations commerciales assez faibles, prépare des contremesures.

Mikhaïl Khazine, président de la société de consulting Neokon, pense que la crise économique mondiale n'a pas cessé et se déroule sans interruption depuis 2008. «10 ans sans croissance économique. Il n'y en a nulle part — ni aux USA ni en UE. Ils feignent la croissance, mais uniquement parce qu'ils ont changé la méthode de calcul. Par exemple, ils ont inclus la propriété intellectuelle dans le PIB, grâce à quoi ce dernier augmente. Mais en comparaison avec la méthode des années 1970, ils affichent un déclin économique», explique l'économiste.

Et de poursuivre: «On peut dire que du point de vue des critères antérieurs, l'effondrement des marchés est inévitable. Ce qui sera suivi par un effondrement du mécanisme de stimulation de la demande des particuliers. Après l'effondrement de ce mécanisme, il s'avérera immédiatement que le niveau de vie des gens chute. La totale», décrit Mikhaïl Khazine.

«Tous les experts financiers du marché boursier m'expliquaient que du point de vue de leurs méthodes et estimations, les marchés auraient dû s'effondrer encore en 2016. Mais ils ne l'ont pas fait. On ignore pourquoi», dit-il.

La directrice du FMI Christine Lagarde a évoqué pendant le forum économique de Saint-Pétersbourg les «trois nuages» de la «tempête» qui s'avance sur l'économie mondiale. Le premier «nuage» est celui des immenses dettes souveraines à hauteur de 162.000 milliards de dollars — soit 225% du PIB mondial — accumulées par différents pays. Cela concerne avant tout les États-Unis dont la dette publique avoisine les 20.000 milliards de dollars, ainsi que l'UE (avec presque 18.000 milliards de dollars), le Japon (plus de 11.500 milliards de dollars), le Royaume-Uni (plus de 7.500 milliards de dollars) et ainsi de suite.

Le deuxième «nuage» est la fragilité financière qui, en cas de durcissement de la politique monétaire des USA, entraînerait un reflux significatif des capitaux des pays aux marchés émergents et présentant un niveau moyen de revenus élevé. C'est précisément ce que fait la Fed, qui a augmenté une nouvelle fois son taux directeur la semaine dernière.

Enfin, le troisième «nuage» est «l'aspiration à déstabiliser le système réglementant les relations commerciales ces dernières décennies», ce qui «tirerait un trait sur les règles de circulation des capitaux, des services et des marchandises».

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.