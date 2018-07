Brigitte Macron et Melania Trump à la guerre de la mode

Les experts politiques du monde entier, bon gré mal gré, commencent à maîtriser un secteur qui ne relève pas vraiment de leurs compétences: les tenues des femmes des dirigeants mondiaux, écrit le site d'information Gazeta.ru.

© AP Photo / Andrew Harnik Quand Melania et Brigitte développent des «techniques de survie» dans les jardins US

En avril 2018 déjà on remarquait l'approche similaire des tendances et de la mode chez les deux premières dames les plus populaires — l'épouse du président américain Melania Trump et la femme du président français Brigitte Macron.

Le débat a éclaté à nouveau ce 11 juillet quand les deux premières dames ont visité une prestation musicale dans la ville belge de Waterloo, et ensuite, après un changement de tenue, elles ont assisté au dîner à l'occasion du sommet de l'Otan.

Pour leur sortie l'après-midi et dans la soirée elles ont choisi des tenues complètement différentes, mais néanmoins très classiques. Cependant, la notion du classique est, s'avère-t-il, très différente dans chaque pays.

Madame Macron a préféré un ensemble blanc à jupe courte du français Louis Vuitton avec des chaussures à talon aiguille gris-argent, assorties aux deux rangées de boutons sur la veste et la jupe.

Missis Trump est apparue dans une robe bleu-foncé ajustée à la taille sans manches de l'américain Calvin Klein. Son épaule gauche était ornée par une application blanche avec des bandes verte et bleue. Elle a préféré des chaussures pointues à haut talon avec une semelle rouge — Christian Louboutin, ça se voit de loin.

© AP Photo / Virginia Mayo Amelie Derbaudrenghien, Melania Trump, Brigitte Macron

Au dîner les deux premières dames sont venues dans une gamme de couleur monochrome: Melania a choisi à nouveau une robe, mais cette fois blanche à dentelle, avec une A-silhouette et une longue jupe jusqu'aux chevilles du designer libanais Elie Saab. La création de cette maison de la mode a rappelé la tenue de Valentino qu'elle avait porté pendant la rencontre avec la reine Letizia d'Espagne au début du mois. Apparemment, l'épouse du président américain après avoir longuement erré dans la garde-robe diplomatique a enfin trouvé un style qui ne soulèverait aucune question des médias.

© Sputnik . Alexey Vitvitsky Melania a choisi à nouveau une robe, mais cette fois blanche à dentelle

Pour le dîner Brigitte Macron a choisi un smoking de contraste: veste blanche avec des revers noirs et deux boutons noirs assortis au pantalon noir serré. Pour compléter son image elle portait un petit sac à main noir brillant et des chaussures noires qui malgré le talon ne pouvaient pas compenser la différence de taille avec l'ancienne mannequin Melania.

La similitude dans les préférences de mode de la Française et de l'«Américaine» (Melania est d'origine slovène) a été remarquée encore à l'investiture d'Emmanuel Macron en mai 2017. Cet événement avait montré pour la première fois le penchant de la nouvelle première dame française pour les mêmes «couleurs de la paix» (neutres, pastelles) que Melania.

© REUTERS / Stephanie Lecocq Pour le dîner Brigitte Macron a choisi un smoking de contraste

Tandis que leurs époux optaient pour des costumes sombres (et dans le cas de Trump — des cravates de couleur vive) pour la journée la plus importante dans leur carrière politique, les femmes portaient une tenue bleu-ciel. Pas étonnant — la première dame auprès du dirigeant qui promet d'être fort par tradition doit être féminine et douce, une protectrice des droits des femmes et des enfants. Comme le montre l'expérience, pendant la présidence de Trump les enfants ont effectivement eu besoin de protection.

© AP Photo / Riccardo De Luca «Ok Google!»: 7 faits que les internautes cherchent à savoir sur Melania Trump

Pendant la première visite officielle du couple Macron en avril 2018 à la Maison blanche, les premières dames portaient, comme de concert, des tailleurs blancs. Cela n'avait pas suscité beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux qui étaient occupés à se moquer du chapeau Hervé Pierre porté par la femme du président américain qui cachait la moitié de son visage.

Quand le dirigeant français et sa femme s'approchaient de la résidence des Trump, Melania accueillait les invités dans une robe de Chanel. Une robe noire avec de fines bretelles en dentelle de Chantilly ornée de fils d'argent et des cristaux, c'était une sorte d'hommage à la culture française et à la mode, devenue depuis longtemps partie intégrante de la culture.

On ignore si les chers invités ont apprécié ces efforts, mais Brigitte a également mis une robe de soirée de sa marque française préférée Louis Vuitton, son designer Nicolas Ghesquière avait plusieurs fois déclaré son amour à son sens du goût.

Ce jour-là Madame Macron semblait complètement à l'opposée par rapport à Missis Trump: Brigitte a préféré une robe couleur crème à manches longues avec des paillettes d'or formant un ornement simple mais élégant. Ces mêmes paillettes ornaient la ceinture sous la poitrine en harmonie avec les chaussures dorées et le sac à main. Les Trump ont certainement apprécié: la combinaison du blanc avec le doré était la principale gamme de couleur de la soirée, et traditionnellement ces deux couleurs étaient particulièrement appréciées par les Américains aisés.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.