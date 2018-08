La marine américaine se prépare à la rivalité avec la Russie dans le nord de l'Atlantique

© Sputnik . Mikhail Voskresensky Les missiles Iskander interdiraient aux navires de l'Otan de s'approcher des côtes russes

A présent, c'est la rivalité avec la Chine et la Russie qui est devenue l'axe central de l'activité de la flotte américaine, et non la lutte contre le terrorisme, estime Rossiïskaïa gazeta

Ainsi, le nouveau commandant de la flotte sous-marine des USA et du commandement sous-marin de l'Otan, le vice-amiral Charles Richard a appelé ses subordonnés à «se préparer pour la bataille». C'est ce qu'a rapporté la revue The National Interest.

«Seulement en étant préparés à la bataille nous pouvons espérer l'éviter. Si nous ne pouvons pas l'éviter, notre attention attend de nous la victoire. Nous ne devons pas décevoir ces espoirs», a déclaré le vice-amiral.

© Photo. service de presse de Sevmach Cette puissance sous-marine russe qui laisse les USA à la traîne, selon un média américain

L'amiral John Richardson, commandant de la marine, s'est également prononcé en faveur de ce concept. Et d'ajouter que l'activité de la marine russe dans le nord de l'Atlantique était à son apogée depuis 25 ans. Alors que l'amiral James Foggo III avait qualifié en 2016 la tension dans les relations russo-américaines de «quatrième bataille dans l'Atlantique».

«Aujourd'hui, la flotte sous-marine russe à nouveau efficace la plus sophistiquée sur le plan technologique et disposant d'un personnel qualifié, nous lance un défi. Les sous-marins russes naviguent dans l'Atlantique, ils testent la résistance de notre défense, lancent un défi à notre domination en mer et se préparent aux batailles sous-marines qui leur apporteront l'avantage dans tout futur conflit», a déclaré l'amiral Foggo.

© Sputnik . Vasily Batanov Une frégate russe a détecté un sous-marin américain en Méditerranée

C'est pourquoi en mai 2018 le Pentagone a rétabli l'activité de la 2e flotte, qui patrouillera le long de la côte Est des Etats-Unis, ainsi que dans tout l'océan Atlantique.

A noter que les collègues de l'Otan partagent les craintes du commandement de la marine américaine. En décembre 2017, le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg a déclaré que l'activité des sous-marins russes était au plus haut niveau depuis la Guerre froide.

Dans une interview au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'analyste Thomas Gutschker a cité l'exemple d'une opération avec la participation du sous-marin Krasnodar, surnommé «trou noir» par les militaires de l'Otan pour sa faible émission de bruit. Pour le suivre l'Otan avait dû faire recours aux forces disproportionnées — quatre frégates et plusieurs avions de lutte anti-sous-marine.

En Méditerranée le sous-marin est parti en immersion pour faire surface uniquement afin de tirer des missiles Kalibr contre les cibles des terroristes internationaux en Syrie. Après quoi le bâtiment a joué au chat et à la souris avec la flotte de l'Otan avant de rejoindre sa base en mer Noire.

