La Russie et l'Allemagne signeront-elles un pacte de Meseberg contre les USA?

Le Président américain a pratiquement poussé Angela Merkel à nouer une alliance avec la Russie afin de protéger ensemble la sidérurgie, le gazoduc Nord Stream 2 et les affaires avec l'Iran contre les Etats-Unis, analyse le quotidien Vzgliad. Et surtout, il s'est avéré que la Russie pourrait sérieusement aider Angela Merkel personnellement à renforcer ses positions fragiles dans le pays. Ne serait-ce pas la raison de son invitation de Vladimir Poutine à venir à Berlin?

Le Kremlin a annoncé les points de l'ordre du jour du sommet germano-russe prévu pour samedi dans le château de Meseberg près de Berlin. «En ce qui concerne les thèmes, c'est une remise des pendules à l'heure sur les plus graves problèmes. C'est, évidemment, les questions internationales — l'Ukraine et la Syrie. Ce sont les restrictions auxquelles sont confrontées d'une manière ou d'une autre plusieurs pays et leurs conséquences», a énuméré le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.

Vladimir Poutine et Angela Merkel se rencontreront samedi dans la résidence gouvernementale au château de Meseberg. D'ailleurs, la dernière fois le Président russe a été accueilli dans ce château avant les événements en Crimée, quand ce poste était encore occupé par Dmitri Medvedev. Le choix de cette résidence serait-il une allusion aux concessions du gouvernement allemand?

La presse américaine a réagi avec curiosité et même préoccupation à l'annonce de la rencontre inattendue entre les deux dirigeants. Après tout, il s'agira du premier sommet germano-russe depuis que début juillet Donald Trump avait reproché à l'Allemagne de se retrouver sous le contrôle total de la Russie.

Les deux chefs d'Etat aborderont également le problème des réfugiés lié à la crise humanitaire en Syrie. Angela Merkel est critiquée dans son pays par ses collègues d'avoir permis à des centaines de milliers de migrants de se retrouver en Allemagne, c'est pourquoi il est dans leur intérêt de trouver une entente permettant à de nombreux réfugiés de rentrer chez eux. «Compte tenu du rôle de Moscou dans le soutien de Bachar el-Assad, cela nécessitera la participation de la Russie», écrit The New York Times.

Dans le même temps, les journalistes de Newsweek supposent qu'en dépit de la méfiance réciproque les deux dirigeants évoqueront avant tout les affaires, et surtout le gazoduc Nord Stream 2 vivement critiqué par les Américains. Les experts interrogés par l'hebdomadaire supposent qu'Angela Merkel demandera à Vladimir Poutine de maintenir une partie du transit de gaz via l'Ukraine, et qu'il ne sera pas difficile pour le Président russe de l'accepter.

D'après le député allemand du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD) Waldemar Herdt, par leurs actions les USA poussent eux-mêmes la Russie et l'Allemagne à se rapprocher.

