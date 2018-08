Les marchés mondiaux s'enfoncent dans le chaos

Les indices boursiers américains battent de nouveaux records, le dollar s'affaiblit, et le yuan se renforce. La situation évolue très rapidement mais de manière imperceptible - et ce n'est que le début du chaos financier.

Peu d'experts auraient pu supposer il y a quelques semaines que les craintes concernant l'éventualité d'une guerre commerciale entre la Chine et les USA disparaîtraient, que la dévaluation du yuan s'arrêterait en quelques jours et que les actions des géants américains du groupe FAANG afficheraient une hausse conséquente, écrit mercredi le site d'information Vestifinance.

Pour l'instant, aucun changement majeur ne s'est produit: la Chine et les USA n'ont toujours pas trouvé de terrain d'entente. Mais les marchés vivent une autre vie.

Difficile de prédire comment tout cela se terminera. Le chaos, en l'occurrence, ne correspond pas à un effondrement de la bourse mais se traduit par une immense volatilité, notamment sur le marché des changes. Le dollar, qui s'était renforcé continuellement depuis plusieurs mois, chute rapidement aujourd'hui.

La monnaie commune de l'UE, malgré tous les problèmes dans la zone euro et la situation difficile en Italie, augmente — et continuera très probablement de le faire. De plus, le dollar est effectivement menacé: personne ne s'était encore penché sur l'élaboration d'un analogue du SWIFT.

L'UE a entamé l'élaboration de systèmes de paiement indépendants en Europe et la «création de systèmes plus indépendants du SWIFT, la création d'un fonds monétaire européen», a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas en ouvrant la conférence des ambassadeurs dans l'enceinte de son ministère à Berlin.

La politique étrangère des USA sape la confiance en la monnaie américaine. Les sanctions, les taxes et autres barrières dressées par Donald Trump ne sont pas un instrument pour atteindre des objectifs, mais plutôt un mécanisme de subversion. De plus en plus de pays cherchent à échapper aux paiements en dollars, et ce processus paraît tout à fait naturel.

L'Europe, qui a investi beaucoup d'argent en Iran, voudrait poursuivre la coopération avec ce pays, tout comme avec la Russie et d'autres États.

Il ne faut pas oublier non plus que les USA plient sous le poids de leur dette et que la situation se détériore constamment.

Et bien que le rendement des obligations américaines ait reculé de son maximum du premier semestre, il reste élevé et continuera d'alourdir le poids de la dette.

Ces perturbations sur les marchés des changes laisseront une empreinte sur l'économie mondiale. La crise financière a peut-être déjà commencé, mais sous une forme nouvelle.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.