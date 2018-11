La Troisième Guerre mondiale est-elle déjà en cours?

Une nouvelle guerre mondiale est déjà en cours depuis le 11 septembre 2001 et les attentats aux USA, écrit mardi 20 novembre le quotidien Nezavissimaïa gazeta. La nouvelle guerre mondiale s'est progressivement répandue dans tout le Grand Moyen-Orient, voire au-delà: actuellement, les États-Unis mènent des opérations antiterroristes dans 76 pays, soit 39% de tous les États indépendants de la planète. Et chaque année, de nouveaux acteurs rejoignent le conflit.

Toutefois, la Troisième Guerre mondiale ne se distingue pas seulement par son envergure géographique, selon le média. 1 million de morts, 21 millions de réfugiés et de déplacés internes dans seulement quatre pays (Afghanistan, Irak, Pakistan, Syrie) et presque 6.000 milliards de dollars dépensés rien que par les USA: tels est le bilan de 17 ans de guerre mondiale contre le terrorisme menée sous l'égide de Washington, selon les estimations de l'Institut Watson d'études internationales. Les chiffres cités sont loin d'être définitifs.

L'institut Watson a récemment publié un rapport sur les pertes dans cette guerre et son coût pour les USA, rédigé par Neta Crawford, professeur de l'université de Boston et codirecteur du projet spécial «Costs of War» de l'institut.

Selon les informations du premier rapport, la guerre antiterroriste menée par les USA en Afghanistan, en Irak et au Pakistan a déjà coûté au monde entre 480.000 et 507.000 vies humaines. Ces chiffres n'incluent pas les victimes de la guerre contre les terroristes et de la guerre civile en Syrie depuis 2011, qu'on estime à un demi-million de personnes.

Entre octobre 2001 et octobre 2018, près de 42.100 terroristes ont été tués en Afghanistan, au prix de plus de 66.000 morts dans le camp ami dont 2.407 militaires et civils des USA et 58.596 militaires et policiers locaux. De plus, plus de 38.400 civils ont trouvé la mort à cause de cette guerre qui a donc tué plus de 147.000 personnes au total.

Durant la même période au Pakistan ont été tués 32.490 terroristes d'un côté et 8.922 combattants contre les terroristes de l'autre. Plus de 23.300 civils ont été tués, et le nombre total de victimes atteint presque 65.000.

Mais le chiffre le plus impressionnant de ce rapport est celui des dépenses pour la guerre mondiale contre le terrorisme: rien que les USA ont alloué à ces fins 5.900 milliards de dollars jusqu'en 2019. A titre de comparaison, le programme spatial Apollo avoisine les 216 milliards de dollars.

Ainsi, d'après le quotidien, le terrorisme international devrait être considéré comme la plus terrible menace pour l'humanité devant laquelle il ne faut pas capituler.

