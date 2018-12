Les USA et la Chine en trêve, quid de la fin de la guerre commerciale?

Selon la Maison-Blanche, l'accalmie dans la guerre commerciale avec la Chine laissera du temps aux deux camps pour mener de nouvelles négociations après la rencontre au sommet en Argentine, écrit le quotidien Nezavissimaïa gazeta.

Conformément à cette entente, Washington n'augmentera pas les taxes sur les importations chinoises le 1er janvier 2019. En échange, la Chine a accepté d'acheter une «quantité considérable» de produits énergétiques, industriels et agricoles américains. Mais, selon les experts, ce n'est qu'une pause dans le conflit car Washington n'a pas renoncé à son intention d'empêcher la Chine de se transformer en superpuissance.

© REUTERS / Hyungwon Kang Guerre commerciale: Pékin fait un geste pour les États-Unis

L'administration américaine a qualifié de «réussite» la rencontre de Donald Trump avec son homologue chinois Xi Jinping. Selon The New York Times, elle rassurera les marchés inquiets, tout comme les agriculteurs américains qui redoutent les dures conséquences d'un long conflit commercial.

Les deux pays ont fixé un délai de 90 jours pour déboucher sur un accord plus large. Si aucun compromis n'était trouvé, Washington augmenterait les taxes de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars de produits chinois.

La chaîne CNBC rapporte que dans les 90 jours à venir, les responsables américains et chinois poursuivront les négociations sur les différends relatifs au transfert de technologies, à la propriété intellectuelle et à l'agriculture. En l'absence d'accord, la Maison-Blanche décréterait des taxes qui pourraient aller jusqu'à 25%.

Alexeï Portanski, professeur à la faculté d'économie et de politique mondiales du Haut collège d'économie, résume: «C'est un succès local dans la baisse de la tension entre la Chine et les USA. Mais je ne crois pas que cette trêve temporaire deviendra permanente. Ces six derniers mois, les deux pays ont semblé trouver des ententes à plusieurs reprises, mais ensuite la confrontation a repris. Généralement à cause des agissements de Washington.»

«La principale motivation des États-Unis consiste à faire obstacle au leadership économique et technologique de la Chine dans le monde. Cette principale motivation n'a pas changé. Il ne s'agit pas seulement de réduire le déficit commercial des USA dans les échanges bilatéraux. Les enjeux sont bien plus élevés. Trump, qui a proclamé le slogan "l'Amérique avant tout", essaiera de stopper la transformation de la Chine en leader économique et technologique. Conformément au programme-2025, les Chinois avancent progressivement vers ces objectifs. Voilà ce qui effraie le plus les USA», explique l'expert.

© AP Photo / Mark Schiefelbein, File La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a fait une nouvelle victime

Toutefois, le commerce ne fut pas le seul thème évoqué pendant le sommet sino-américain. Les deux dirigeants ont également parlé de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de Taïwan. Il semblerait que les concessions aient été réciproques. Le chef de l'État américain a affirmé qu'il resterait attaché au principe d'une «Chine unie».

Cette formule sous-entend que l'Amérique ne soutient pas les exigences d'accorder son indépendance à l'île. C'est ce qu'essaie d'obtenir Pékin de Washington. D'un autre côté, les USA considèrent Taïwan comme un bastion de leur stratégie militaire en Asie orientale et continuent de fournir des armes sur l'île.

En ce qui concerne la Corée du Nord, la Chine a déclaré qu'elle souhaitait du succès au dialogue entre les USA et la Corée du Nord sur le désarmement nucléaire.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.