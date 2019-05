Comment la 5G va changer notre vie

Les réseaux 5G sont un thème d'actualité, mais peu s'imaginent l'impact qu'ils pourraient avoir sur notre vie. L'année prochaine, ils seront déjà largement utilisés, écrit le site d'information Vestifinance.

Il est évident qu'internet mobile deviendra plus rapide — mais le principal changement est ailleurs. Car dans l'ensemble, même les débits actuels suffisent amplement. La 5G va foncièrement changer l'industrie.

© AP Photo / Olivier Anrigo Xi Jinping en visite à Monaco, bientôt entièrement couvert en 5G

Au Forum économique d'Astana, qui s'est tenu la semaine dernière dans la capitale du Kazakhstan, la compagnie Nokia tenait un stand qui permettait d'apprécier visuellement les capacités offertes par la nouvelle génération de liaison mobile.

Par exemple, à l'avenir, grâce à la 5G un chirurgien d'Allemagne pourra opérer une personne en Russie. Il disposera d'équipements spéciaux pour contrôler des outils en salle d'opération à des milliers de kilomètres.

La principale particularité de la 5G est son fonctionnement pratiquement sans délai et sa faculté à transmettre la structure de la surface sur laquelle se trouvent les outils, et même la température.

En d'autres termes, toute l'opération se déroule en ligne et le médecin, malgré la distance, a l'impression de se trouver directement dans le bloc opératoire. Bien évidemment, si tout cela fonctionnait vraiment de cette manière, cela serait une percée colossale.

Les avantages susmentionnés permettent de remplir de nombreuses nouvelles tâches pour lesquelles la fiabilité de la connexion en temps réel est indispensable. Des technologies telles que la réalité virtuelle et augmentée pourraient, grâce à la 5G, garantir un effet total de présence et de retour pour l'utilisateur.

© AP Photo / Michael Sohn Washington menacerait Berlin de sanctions en cas de développement de la 5G avec la Chine

Les réseaux LTE actuels fonctionnent sur les fréquences inférieures à 3,5 GHz. Les standards 5G impliquent l'utilisation de fréquences plus élevées, ce qui permettra d'éviter les parasites mais nécessitera d'augmenter la puissance des transmetteurs et d'installer les stations de base de manière plus dense.

Autre exemple: les voitures autonomes. La technologie 5G leur permettra de réagir bien plus vite et précisément aux changements de trafic, à d'autres acteurs de la circulation, et d'organiser en conséquence la circulation de ces moyens de transport.

Par exemple, si une voiture signale son intention de tourner, une autre capte immédiatement ce signal et commence à modéliser ses actions compte tenu des informations obtenues. Puisque les nouvelles technologies permettent de se débarrasser des parasites et des délais, la possibilité d'organiser une circulation sûre et organisée est décuplée.

Cela concerne également les engins volants autonomes — les drones. Ils pourront entrer en contact d'une nouvelle manière dans l'espace aérien, ce qui permettra également d'organiser leur utilisation massive et sûre sans l'intervention de l'homme.

Dans l'ensemble, il ne faut pas sous-estimer ces changements si attendus. Le président du conseil d'administration de Nokia Corporation, Risto Siilasmaa, s'est exprimé sur les perspectives de la nouvelle génération de réseaux au Forum économique d'Astana.

«A l'heure actuelle, nous pouvons numériser près de 30% de l'économie. Avec la 5G couplée à d'autres technologies, nous pourrons augmenter ce chiffre jusqu'à 70%. De plus, nous pourrons obtenir une croissance durable de la productivité du travail. Tout le monde sera forcément gagnant.»

Il suffit de se tourner vers le passé pour se rappeler à quel point chaque génération de réseau a changé notre vie. La technologie GPRS a fait son apparition en 1997, qui a garanti un flux de transfert de données ininterrompu. Elle a fait passer la vitesse de transfert des données au niveau supérieur.

A cette époque, le courrier électronique était déjà activement répandu et les utilisateurs pouvaient recevoir les informations bien plus vite. Mais ce n'était que le début. En 2000 déjà, la 3G a fait son apparition avec une vitesse de transfert de données bien plus rapide, tout en permettant de ne pas perdre la liaison lors d'une connexion à différentes sources.

On peut dire que c'est avec l'arrivée de la 3G que les changements les plus significatifs ont commencé. En tout cas, c'est la vitesse de diffusion de l'information et la possibilité d'y accéder pratiquement partout dans le monde qui change non seulement la perception du monde et l'ordre habituel, mais contribue également au développement de nouveaux domaines et technologies.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.