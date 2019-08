La Banque de Chine abaisse le cours du yuan jusqu'à son minimum depuis 2008

La Banque de Chine a réduit le cours du yuan jusqu'à son minimum depuis le 15 mai 2008, écrit le site d'information Vestifinance. La barre a chuté de 313 points de base jusqu'à 6,9996 yuans pour 1 dollar. Il s'agit du cinquième jour consécutif de diminution de la devise chinoise par le régulateur.

Les experts estiment que les actions de la Banque centrale sont une réaction aux déclarations des autorités américaines concernant l'adoption de nouvelles taxes, et non des manipulations monétaires.

«Cela s'explique en grande partie par la hausse des taxes d'importation américaines visant les produits chinois, la part de la Chine dans la balance des paiements internationale, ainsi que le pessimisme autour du yuan», a déclaré Yu Yongding, membre de l'Académie des sciences sociales de Chine.

«Compte tenu de la croissance économique mondiale, de la diminution des taux directeurs par de nombreuses banques centrales et du renforcement des frictions commerciales sur le marché financier international, on assiste à des perturbations significatives. C'est la raison pour laquelle le taux de change du yuan connaît des fluctuations considérables à cause de la situation sur le marché et de l'humeur de ses acteurs», indique Wen Bin, analyste de la China Minsheng Bank.

Le 5 août, le Trésor américain a officiellement inscrit la Chine sur la liste des manipulateurs monétaires. A présent, le secrétaire du Trésor américain Steven Mnuchin a l'intention de demander au FMI de supprimer les «avantages déloyaux créés par la Chine».

Cependant, la Banque de Chine a démenti les accusations de Washington en décrivant les actions américaines comme un «acte capricieux unilatéral et protectionniste transgressant gravement les normes internationales».

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.