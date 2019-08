L'achat d'or, un bon investissement «à n'importe quel prix»

Cette année, l'achat d'or est devenu l'une des stratégies les plus rentables: son prix est monté en flèche pour atteindre un record inégalé depuis des années. Malgré son coût actuel, les investissements dans l'or restent d'actualité, écrit le site d'information Vestifinance.

L'or est un investissement particulièrement bénéfique dans un contexte d'assouplissement de la politique monétaire des plus grandes banques centrales du monde, estime l'investisseur Mark Mobius, écrit le site d'information Vestifinance.

«Les perspectives de l'or à long terme pointent seulement vers le haut car la masse monétaire grandira encore et encore. Honnêtement, je pense qu'il faut acheter de l'or à n'importe quel prix», a-t-il déclaré dans une interview sur la chaîne Bloomberg.

«Dans leur aspiration à réduire les taux directeurs, les banques centrales vont commencer à imprimer des billets comme des folles», indique Mark Mobius, qui a travaillé pendant 30 ans pour la compagnie Franklin Templeton Investment avant de diriger son propre fonds, Mobius Capital Partners.

L'investisseur ajoute que la demande en or est alimentée par la propagation des cryptomonnaies, qu'il qualifie de «psycho-monnaies».

«Je pense que malgré leur popularité il y aura une demande pour des actifs réels, y compris l'or», estime Mark Mobius. Le prix de l'or a atteint son niveau maximal depuis six ans et avoisinait 1.510 dollars l'once lors des échanges mardi.

La hausse significative du prix du métal précieux est due aux attentes que la Réserve fédérale (Fed), la Banque centrale européenne (BCE) et d'autres banques centrales stimulent la croissance économique à l'aide de différentes mesures. L'assouplissement de la politique monétaire conduit à la diminution du taux directeur et accroît l'attractivité de l'or pour les investissements, rappelle l'agence de presse Interfax.

Plus tôt, le média Vesti.Ekonomika avait également supposé que l'augmentation du prix de l'or s'expliquait par la demande physique. Les grands spéculateurs - ledit «cartel de l'or» - n'ont tout simplement pas assez de métal physique, c'est pourquoi ils ne peuvent pas manipuler les contrats à terme comme avant: de plus en plus d'acteurs exigent la fourniture d'actifs réels.

De plus, le célèbre milliardaire et investisseur Ray Dalio a également préconisé d'acheter de l'or. Il est persuadé que les marchés mondiaux sont au seuil d'un changement de paradigme et que l'or deviendra un actif qui ne cessera de croître.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.