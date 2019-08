Comment l'Union soviétique est devenue une puissance nucléaire

D'autant plus qu'il était relativement jeune et pouvait travailler sans ménagement. Âgé de quarante ans, il devait réussir à supporter une tension extrême pendant 10 à 20 ans.



Les organes compétents avaient préparé la description suivante de l'académicien Kourtchatov, qui ne faisait pas partie du parti communiste: «Dans le domaine de la physique nucléaire Kourtchatov est actuellement le meilleur chercheur de l'URSS. Il possède de grandes capacités organisationnelles, il est énergique. De par son caractère c'est un homme discret, prudent, rusé et un grand diplomate.»



Un peu plus tard, Kourtchatov est devenu le promoteur le plus énergique du nucléaire pacifique. Une grande partie du mérite lui revient pour l'apparition de phénomènes uniques comme la première centrale nucléaire d'Obninsk et le brise-glace atomique Lénine. Igor Kourtchatov pensait que la physique nucléaire pouvait aider non seulement à détruire et à intimider l'ennemi, mais également apporter sa contribution dans l'industrie. «Le nucléaire doit être un travailleur, et non un soldat», disait le scientifique connu à travers tout le pays.