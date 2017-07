Radio Sputnik: Les infos du 20 juillet 2017!

Les positions des forces spéciales françaises et US en Syrie rendues publiques; Assistants d’eurodéputés : le FN cherche-t-il à entrainer les autres partis dans sa chute ?; Le prix du gaz à la merci du marché ?; Le plan "très haut débit" d'Emmanuel Macron passe mal chez SFR; Le statut de première dame vs les emplois familiaux