Radio Sputnik: Les infos du 7 août 2017!

217 djihadistes sont rentrés en France d'Irak et de Syrie ; SOS Méditerranée: "ne pas laisser couler les gens" ; Iran : Renault face à l’imbroglio des sanctions américaines ; Game of Sanctions : un nouvel épisode à prévoir ; La Russie et la France, parmi les pays les plus innovants ; Poutine pêche, Macron se déguise