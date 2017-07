Quand Macron tacle ses propres ministres

Après le recadrage du général, recardage général! Cette fois-ci, ce sont les ministres qui en ont pris pour leur grade. Parce que Macron, c'est lui le chef, qu'on se le dise! Et qu'est-ce que ça fait, un chef? Ça recadre. Et ça recadre sévère, même. Les ministres en sont encore tout tremblants. Alors, mes confrères nous donnent un aperçu assez différent du recadrage en question, c'est assez cocasse. Chez Marianne, ça donne, je cite:

«"C'est du pipi de chat, ce qui me remonte actuellement de certaines de vos notes", leur prédisant un funeste avenir s'ils persévéraient dans cette voie.»

En clair, arrêtez de faire des copier-coller des notes insipides de vos administrations, ou je vous vire. Vous m'accorderez que c'est assez trivial, voire pas olympien du tout, cette ambiance petit chef.

Mais selon nos estimés confrères du Figaro, le recadrage serait plus… jupitérien. Ils précisent d'ailleurs bien, je cite, qu'il s'agit d'«un recadrage, prononcé dans un cadre solennel.» Et ça nous donne ça, je cite encore:

«"Si on sait donner du sens, on évite les petites polémiques", a lancé le chef de l'État».

En clair, si les Français ne sont pas contents de la hausse de la hausse de la CSG, de la baisse du budget de la Défense, du rabotage des allocations logement ou de la réforme du Code du travail par ordonnances, ce n'est pas que le produit est mauvais, c'est qu'il faut trouver un autre moyen de le vendre.

Dans un cas comme dans l'autre, vous aurez noté que le président ne saurait se remettre en cause. Mieux que ça, il se donne en exemple à ses ministres: ils devraient s'inspirer de Jupiter quand il prend la main sur «les politiques industrielles et migratoires» pour citer encore Le Figaro.

Ce qui nous donne donc la nationalisation de STX, alors qu'il expliquait à Marine Le Pen, qui proposait lors du débat présidentiel la même chose pour Whirlpool:

«C'est à se tenir les côtes. Certains ont essayé, que vous condamnez, ils ont eu des problèmes.»

#STX On nationalise M. @EmmanuelMacron? Cette idée vient de vous? En tout cas cela fait plaisir de voir qu'il vous reste un peu de lucidité pic.twitter.com/ccqFjAf9YS — St-Thomas-Taquin ™🔹 (@takapalir) 28 июля 2017 г.

​Donc, Mesdames et messieurs les ministres, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, ou le contraire, on ne sait plus trop…