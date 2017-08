Décès de Simone Veil: quand la chargée de Comm’ de Macron dérape

Sibeth NDiyae, chargée des relations presse d’Emmanuel Macron, a cru bon de confirmer la mort de Simone Veil par ce texto: «Yes, la meuf est dead». Malheureusement pour elle, son SMS a fuité dans le Canard Enchaîné et Twitter s’en est emparé. C’est assez croustillant.

«Yes, la meuf est dead». Je vous laisse savourer un instant ce petit morceau de parler djeune, que l'on croirait tout droit sorti d'un échange de SMS entre deux caillera du 9-3.

Sauf que «Yes, la meuf est dead», c'est Sibeth NDiyae qui l'a envoyé à des journalistes. Sibeth NDiyae, c'est la chargée de relations presse de Macron et la «meuf» en question, c'est Simone Veil.

Tout de suite, on sent que le niveau lexical n'est pas trop adapté aux circonstances.

Parce que la «Dead» en question est une icône républicaine qui va jouir d'une panthéonisation expresse, parce qu'aussi, quand on représente, à son niveau, la République, on ne parle plus comme à ses potes au bistrot, parce que tout simplement les morts ont droit à un minimum de respect.

En tout cas, cette affairounette n'a pas échappé aux réseaux sociaux et la twittosphère s'est emballée sur le cas de la «meuf» en question, Ndiaye, hein, pas Veil. Ce qui nous donne par exemple:

​Est-ce justement le fond du problème? Virer la chargée de com» turbulente? c'est ce que pense Florence Desruol:

​Il faut dire que Sibeth NDiyae n'en est pas à son coup d'essai. Connue pour… disons son franc-parler, elle n'hésitait pas durant la campagne à appeler les journalistes auteurs de papiers sur Macron qui n'allaient pas dans le bon sens, pour les engueuler, tout simplement. Elle confirmait d'ailleurs le fait assez benoîtement en des termes qui en disent long sur la manière dont elle envisage le rôle de la presse:

«Nous appelons les médias quotidiennement quand on a des divergences d'interprétation».

Ben voyons.

Bon, je vous rassure, nous, elle ne nous appelait, pas, mais c'est parce qu'on était blacklistés, comme tous ceux d'ailleurs qui déplaisaient à la dame.

Et puis, elle avait déjà sorti un assez joli

​C'est assez classe, vous en conviendrez.

Pour charger encore la barque de la brave Sibeth NDiyae, qui est peut-être en train de se dire qu'elle aurait mieux fait de relire son SMS avant de l'envoyer, soulignons aussi que c'est cette même personne qui, dans l'Express, je cite, «assume parfaitement de mentir pour protéger le président».

​Sans commentaire.

