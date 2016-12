Vraiment la fin de l’Histoire ?

Entretien avec François Asselineau, président de l'UPR (Union Populaire Républicaine) et Romain Mielcarek, journaliste spécialiste des questions de défense et de relations internationales.

Comment peut-on qualifier l'évolution de la géopolitique en Occident? Le candidat à la présidentielle, François Asselineau replace l'année 2016 dans un contexte historique: « après les trente années qui viennent d'avoir lieu, on va inéluctablement vers un mouvement de rétablissement des contrôles aux frontières, de rétablissement des contrôles aux mouvements de capitaux […] Le monde occidental, l'Amérique du Nord et puis l'Europe sont sur le déclin à la fois en terme économique, politique, géopolitique et militaire au profit de grandes puissances en montée. »



Romain Mielcarek ne croit pas à cette « logique de démondialisation. Les pays et les peuples sont plus connectés qu'ils ne l'ont jamais été […] aujourd'hui, les échanges sont plus rapides qu'avant et je crois que les gens ont du mal à se situer, à savoir quelle est leur place dans tout ça. »



