La perte d’influence d’Hollywood auprès de la population

Rachel Marsden fait le point avec Jean Tardif, auteur du livre, « Les enjeux de la mondialisation culturelle. »

De nombreux artistes, chanteurs et acteurs ont multiplié leurs actions et engagements en faveur d'Hillary Clinton, la candidate malheureuse à l'élection présidentielle américaine face à Donald Trump. Comment un tel fossé entre la population et ces « stars » engagées a-t-il pu se produire?



Hollywood n'a pas renoncé à son influence, selon Jean Tardif: « Hollywood est le bras armé d'une politique américaine qui subsiste depuis Roosevelt quand il a appelé à américaniser le monde, en propageant les valeurs et la vision du monde américain. » La promotion de ces idées est devenue le troisième pilier de la puissance américaine, après l'économie et le militaire.



Jean Tarif insiste également sur la dimension inspiratrice du modèle hollywoodien envers les autres pays notamment via des formats télévisuels, radiophoniques et surtout à travers l'anglais.

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre page Facebook