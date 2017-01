Comment expliquer le désamour profond des classes populaires ainsi que les jeunes envers la gauche de gouvernement au profit des « populismes » de gauche et de droite? François Asselineau explique ainsi les Français ont « complètement perdu leurs repères » en particulier au sein de la gauche car « elle a accepté depuis les années 60 le principe de la construction européenne. » Selon le candidat à la présidentielle, la gauche est confrontée à un choix difficile: « à la fois elle approuve la construction européenne et à la fois, aucun candidat de gauche ne peut dire qu'il va baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. »

Mais quel est le problème de l'Union Européenne pour le président de l'UPR? « Les traités européens ont volé aux Français tous leurs pouvoirs de décision. »

Aucune figure politique actuelle ne trouve grâce à ses yeux. Le programme de François Fillon? François Asselineau estime qu'il « va dans le sens de ce que demande la Commission. » Emmanuel Macron? L'ancien ministre de l'Economie est dépeint comme « la marionnette de l'oligarchie, il appliquera le même programme que M. Fillon. » Le Front National? « Il est comme les autres [partis politiques], il propose de renégocier les traités européens. »

