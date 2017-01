Donald Trump dévoile sa vision de l’Europe

Jusqu'ici, Donald Trump s'était peu exprimé sur sa vision des relations internationales, surtout s'agissant du Vieux Continent. Il a donc beaucoup fait parler de lui cette semaine avec l'interview qu'il a accordée au Times et au Bild où il a exposé sa conception de l'Europe, de l'OTAN « obsolète », de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Mais rien sur la France.

Karim Ouchikh partage le même regard sur l'Europe que le nouveau président américain: « Cette Europe, telle qu'elle fonctionne depuis des années, va dans le mur parce qu'elle est minée par un certain nombre de dissensions et de tensions permanentes. » Selon le président du parti Souveraineté, Identité et Libertés, le Brexit est d'ailleurs « l'expression d'un malaise à l'échelle du continent. »

Le couple franco-allemand existe-t-il toujours? Karim Ouchikh estime que « l'Allemagne a très largement surclassé la France, l'Allemagne a domestiqué l'Europe centrale et l'Europe de l'Est pour en faire une sorte d'hinterland. »

