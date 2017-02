Le général de Gaulle, François Mitterrand et Jacques Chirac ont tous été défenseurs de la politique arabe de la France. Cette époque semble révolue depuis maintenant une dizaine d'années avec l'alignement français sur les politiques néo-conservatrices et le droit à « l'ingérence humanitaire ». La France conserve-t-elle toujours de l'influence parmi les pays arabes?

François Nicoullaud réfute le terme de « leadership » quant au rôle français dans les pays arabes. L'ancien ambassadeur à Téhéran estime que « la France a fait l'objet de sympathies dans le monde arabe à certaines périodes à l'époque du général de Gaulle, de Mitterrand […] mais nous n'avons jamais exercé un leadership dans la région ».

Le géopoliticien Alexandre Del Valle considère qu'« à partir de 2011-2012, lors du printemps arabe […] la France est allée très hâtivement dans le sens du vent médiatique et des réseaux, de l'indignation. On a remplacé une diplomatie et une stratégie par une politique de l'émotion, et le message qui a été envoyé, c'est que la France n'est pas fiable ».

