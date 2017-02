Trump vs l’Onu

La nouvelle administration américaine a annoncé qu'elle préparait deux décrets pour réduire la contribution financière américaine aux Nations unies. Or, la contribution américaine est la plus importante de l'institution, à hauteur de 25 % de son budget.

Concernant les déclarations de Donald Trump sur l'Onu, Anne Kraatz considère que « ce qui est important, c'est ce qu'il va faire maintenant qu'il est président. Il a dit toutes sortes de choses avant, donc ça compte très peu. Son antagonisme envers les Nations unies, qui apparaît au grand jour maintenant, est tout à fait […] dans la lignée de ce qui était la position de la plupart des présidents américains dans le passé. »

Olivier Piton partage ce jugement, estimant que l' « on a beaucoup de difficultés à décrypter pour l'instant quel Donald Trump nous allons avoir. On a d'un côté un Donald Trump qui fait furieusement penser à l'Amérique mercantiliste d'avant 1914 […] On a cette tentative de renverser la table et puis il y a la realpolitik et il y a le poids du parti républicain. »

