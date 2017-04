L’élection présidentielle française inquiète à l’étranger

Suite au Brexit et à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis, le scrutin présidentiel français attire l'attention croissante des observateurs étrangers, et même l'inquiétude. Car Marine Le Pen serait aux portes du pouvoir ce qui nuirait à l'Union européenne et à l'Otan.

Les Américains comprennent-ils les enjeux de l'élection présidentielle française? Gérald Olivier estime que « les États-Unis devront s'intéresser au reste du monde que s'ils sont concernés directement ou indirectement ou s'il se passe quelque chose de sensationnel dans ce pays. Le fait sensationnel de la campagne électorale française actuelle c'est en effet le fait que Marine Le Pen soit en tête des candidats, le fait qu'un nouveau venu, Emmanuel Macron, […] soit en deuxième position dans les sondages ».

Bernie Sanders, figure montante de l'aile gauche du Parti démocrate américain, est-il comparable à Jean-Luc Mélenchon? Gérald Olivier explique que Sanders est lui-même « très à gauche sur le spectre américain mais il est évident que lorsqu'on parle du spectre politique européen, il faut déplacer le curseur vers la gauche. Jean-Luc Mélenchon est beaucoup plus aux extrêmes que ne l'a jamais été Bernie Sanders ».

