Les grands médias ont-ils influencé l’élection présidentielle française ?

Selon un sondage réalisé dimanche par Opinionway, 45 % des électeurs d'Emmanuel Macron ont voté pour le candidat d'En Marche! non pas pour ses idées ou son programme, mais pour « un vote utile ». Un vote utile qui pourrait avoir été inspiré par une campagne politique délétère, dont on ne retiendra que le feuilleton des « affaires » sur François Fillon et le phénomène Macron, savamment entretenus par les médias.

François-Bernard Huyghe rappelle ce fait: « La quasi-totalité de la presse française est détenue, quand il ne s'agit pas de chaînes publiques, par sept des onze plus grands milliardaires français et devinez pour qui votent les sept… »

Le spécialiste de la communication à l'IRIS relève ensuite une forme d'entre-soi parmi les élites médiatiques: « Les médias classiques, les mass media, sont dirigés par des gens qui ont fait certaines études, qui vivent dans certains quartiers, qui vont dans certains restaurants, […] qui vivent dans des villes comme Paris. À Paris, Emmanuel Macron fait 40 % des voix et Marine Le Pen 5 %. »

