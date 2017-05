Macron: «le candidat du système vendu comme un outsider»

L'élection présidentielle 2017 restera longtemps dans les mémoires: ses affaires, ses scandales, ses coups de théâtre, la recomposition du paysage politique, un débat d'entre-deux-tours très houleux, de très nombreux électeurs par défaut ainsi que des abstentionnistes de conviction.

Pour Pepe Escobar, Emmanuel Macron, le nouveau président élu, est soutenu par les élites: « il était toujours le candidat du système vendu comme un outsider, c'est une opération de PR absolument spectaculaire. »

Ce candidat a-t-il vraiment soulevé l'adhésion populaire? Pepe Escobar rappelle que « 40 % des gens qui ont voté pour lui, ont dit non, on a voté pour faire barrage contre le Front national »

Il s'agit pour le chroniqueur géopolitique d'une « révolte des élites ». François Fillon ne pouvait pas l'emporter non plus en tant que « leader de la France provinciale, catholique traditionnelle ». Pepe Escobar estime que « le candidat préféré de l'establishment, c'était Juppé » et que les élites se sont reportées par défaut sur Emmanuel Macron.

