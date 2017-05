L’avenir du Front national remis en question

Marine Le Pen a été largement battue dimanche soir au second tour de l'élection présidentielle par Emmanuel Macron. Pourtant, elle a atteint un record des voix pour son parti, plus de dix millions de Français ont en effet voté pour la candidate frontiste. Alors que des voix discordantes au sein du parti se font déjà entendre sur la stratégie et le programme, quelles leçons le Front national doit-il tirer de ce scrutin présidentiel?

Michel Taube, auteur en 1997 du livre « On n'en a pas fini avec le Front national! » déclare que « Marine Le Pen, le Front national […] progresse, avance dans la société française, c'est une réalité. Il y a eu un débat où effectivement 16-17 millions de Français ont pu voir Marine Le Pen sous son vrai visage, une personne qui est plus dans la contestation, dans la critique véhémente du système. »



Jordan Bardella note de son côté une recomposition du paysage politique politique français:

« Cette élection a mis en exergue le fait que le clivage traditionnel entre la droite et la gauche est aujourd'hui dépassé. Je pense que ça a montré un archaïsme des partis traditionnels, l'effondrement des Républicains et du Parti Socialiste et je crois que cette élection aura eu au moins le mérite de clarifier la vie politique française, en réalité avec le véritable clivage que nous dénonçons depuis un certain nombre d'années, à savoir d'un côté les patriotes que nous incarnons aujourd'hui […] et puis de l'autre les mondialistes. »

