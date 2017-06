Emmanuel Macron, le Président qui se voulait antisystème

Face à un Donald Trump qui voulait « nettoyer les marécages de Washington », c'est-à-dire l'élite politico-médiatique, Emmanuel Macron a su jouer une stratégie relativement similaire en adoptant des postures d'apparence révolutionnaire, on pense notamment à la moralisation et au renouvellement de la politique.

Pour Karim Ouchikh, le nouveau Président français est « un objet politique pour l'instant peu identifié. » Le dirigeant du SIEL considère que Macron « épouse parfaitement le système, qui regroupe au fond les forces libérales-libertaires qui sont à l'œuvre au plan international. Je pense qu'Emmanuel Macron a un rêve qui est au fond de faire de la France une Californie européenne avec une société liquide. »

Pour le représentant des Républicains en France, Paul Reen, Emmanuel Macron suscite un espoir et les réformes qu'il a pu entreprendre vont dans le bon sens: « La réforme sur le droit du travail, avec de la dérégulation, avec des politiques plus favorables aux entreprises pour rendre plus facile l'embauche, surtout les jeunes, la réduction des impôts. »

