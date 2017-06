L’inquiétante montée de l’islamisme asiatique

Daech perd drastiquement du terrain en Syrie et en Irak, où ses bastions Mossoul et Raqqa seront bientôt repris par la coalition internationale. Mais l'organisation terroriste islamiste en gagne en Asie du Sud-Est, notamment aux Philippines. Les forces armées de l'archipel-État tentent actuellement de déloger les djihadistes de Marawi, une ville de 200.000 habitants. Comment le gouvernement du Président philippin Rodrigo Duterte, ainsi que les autres pays de la région, combattent-ils cette menace?

Selon Pierre Picquart, plusieurs raisons expliquent la montée actuelle de l'islamisme radical aux Philippines: «l'islam est bien implanté dans le pays mais également les djihadistes sont chassés avec les guerres en Irak et en Syrie. Ce sont des arrière-bases potentielles pour former des petits ou des grands califats et puis également, c'est une forme de stratégie pour Daech et ses alliés de renforcer ce que l'on peut appeler dans les zones économiques plus ou moins pauvres, ou mécontentes de leur gouvernement, de renforcer un populisme naissant qui va trouver ses racines dans un islamisme radicalisé».

Pour renforcer cette position, le chercheur Hassan Maged estime que «si ces factions sont revenues de Syrie, elles sont revenues avec des notions nouvelles en matière de guerre urbaine et de communication et surtout qu'ils ont pu assurer une base alternative de financement cohérente pour la mise en place d'un mouvement qui est capable d'assurer sa pérennité…».

