La première rencontre Poutine-Trump

Le G20, cette grande messe des dirigeants internationaux, avait lieu la semaine dernière à Hambourg. Peu d'annonces et de surprises, mais une rencontre: Donald Trump et Vladimir Poutine. La presse occidentale a beaucoup écrit sur les deux hommes, entre le Président américain, affaibli dès le début de son mandat, et le Président russe, plutôt en position de force. Quelle a été la teneur de cette rencontre et qu'annonce-t-elle pour la suite de la relation bilatérale?

Selon Sébastien Cochard, «la relation américano-russe est un casse-tête. Avant l'élection de novembre 2016, j'avais eu des discussions avec des amis russes sur qui serait le meilleur Président des États-Unis pour la Russie, […]. Il vaut mieux une administration qui est prévisible, dont on connait les antécédents, la régularité dans les actions, même si ce sont des actions de regime change, de containment, même si c'est l'administration qui a mis en place les sanctions contre la Russie, quelque part, c'est un acteur prévisible…»

L'ancien diplomate constate également le durcissement des relations économiques américano-russes. En effet, il indique que Donald Trump a réaffirmé son souhait «d'installer une prééminence énergétique américaine, et en particulier il souhaite pour les États-Unis et pour son économie être exportateur de gaz naturel liquéfié vers, en particulier, les Pays Baltes, qui importent 100% de leur énergie de Gazprom et la Russie.»

