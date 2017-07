Le G20, beaucoup de rencontres mais peu de résultats

Le sommet du G20 recherche habituellement un compromis sur les grandes problématiques mondiales. Sauf que cette fois-ci, à Hambourg la semaine dernière, Donald Trump a refusé tout dialogue sur le climat et le commerce.

Philippe Béchade relativise l'utilité même du sommet, déclarant à cet égard: «Est-ce qu'on a résolu quelque chose? Je me rappelle qu'une des premières grandes mesures fortes, ça a été de condamner les paradis fiscaux, les trous noirs de la finance. On les a listés, on leur a mis de très mauvaises notes […] le G20 se résume à 300 millions d'euros, 300 arrestations et 30 millions de dégâts. […] Je me demande si quelque part, l'agenda du G20 n'est pas fait par des multinationales.»

Quant à Edouard Chanot, il explique, en tant que journaliste, l'organisation interne au sommet: «Il y avait une application pour les journalistes et on recevait l'ensemble des communiqués de presse. Mais tout était en fait filtré, on recevait vraiment ce qu'on devait recevoir.

