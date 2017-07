«La France a un nouveau rôle à jouer sur la scène internationale»

Le 29 mai, Emmanuel Macron accueillait Vladimir Poutine en grande pompe à Versailles. De même, à l'occasion du défilé militaire du 14 juillet, le président français invitait-il Donald Trump. Macron semble donc très actif sur la scène internationale, notamment au sujet de la transition politique en Syrie pour laquelle il a annoncé un aggiornamento de la position française.

Gérald Olivier, en fin connaisseur des relations franco-américaines, considère que «le président Macron estime qu'il y a un double vide à remplir: parce que d'une part les États-Unis se sont retirés d'un certain nombre de positions importantes notamment vis-à-vis du climat et il y a un vide d'autre part, à cause du Brexit. La France a un nouveau rôle à jouer sur la scène internationale, à la fois peut-être non pas en remplaçant les États-Unis, la France n'en est pas capable du tout, mais du moins en se mettant en avant et en prenant position là où les États-Unis ont laissé un vide et en essayant également de rester proche de Donald Trump.»

