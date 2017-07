10 millions de dollars d’indemnités pour un ancien prisonnier de Guantanamo

Lourde controverse au Canada entre le gouvernement fédéral et Omar Khadr, emprisonné à Guantanamo à l’âge de 15 ans. Rachel Marsden recevait Rachel Chagnon, professeur de droit et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes de l’Université du Québec à Montréal.