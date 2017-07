La Pologne et la Hongrie ont-elles toujours leur place dans l’Union européenne?

Le référendum en Hongrie contre l’accueil de migrants et la révocation des juges de la Cour suprême en Pologne sont deux importantes mesures qui inquiètent Bruxelles. Rachel Marsden recevait deux spécialistes de l’Europe, François Lafond, chercheur associé à l’IPSE et Philippe Moreau Defarges, ancien diplomate.

La Commission européenne menaçait le mercredi 26 juillet le gouvernement polonais, se déclarant «prête à déclencher immédiatement» la procédure pouvant suspendre ses droits de vote dans l'Union européenne, en cas de révocation des juges de la Cour suprême du pays. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a déjà fait savoir qu'il s'opposerait à cette procédure. La Hongrie et la Pologne se dirigent-t-elles vers une sortie de l'UE?

Selon François Lafond, les mesures législatives qui ont été prises «sont contraires à ce que l'Union européenne a pu développer […] ce qui est en train de se passer dans ces deux pays en Pologne, notamment pour tout ce qui concerne le secteur de la justice et en Hongrie pour ce qui concerne les médias et l'enseignement correspondent fort peu aux principes et aux valeurs que nos pays, nos démocraties ont réussi à développer au cours des années».

Philippe Moreau Defarges rappelle que la Pologne et la Hongrie «en rentrant dans l'Union européenne ont signé un contrat, pacte qui les lie à cette Union européenne. Est-ce que ce pacte limite leur souveraineté? Évidemment, ce pacte limite leur souveraineté mais il fixe un certain nombre de règles, notamment le respect de la séparation des pouvoirs et le respect de certaines libertés. Or aussi bien la Pologne que la Hongrie sont en train de remettre en cause les principes même de ce pacte».

