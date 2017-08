Les nouvelles technologies: progrès ou menace pour l’humanité?

Chaque été, à Las Vegas, pirates et geeks du monde entier se réunissent pour débattre autour des menaces informatiques à l’occasion des conférences Blackhat et Defcon. Rachel Marsden recevait à ce propos Julien Bellanger, PDG de Prevoty, plate-forme de sécurité des applications et services informatiques.

Que penser du débat Elon Musk contre Marck Zuckerberg sur le bien-fondé de l'intelligence artificielle? Julien Bellanger distingue «deux types d'artificial intelligence: le rêve qu'on a tous de la reproduction du système neuronal où une entité informatique, le software, va pouvoir devenir intelligente, se reproduire, avoir ses propres pensées, sa conscience. Pour ce que j'en sais et pour ce j'en vois, on est très, très loin de ça, à savoir si c'est vraiment possible. Après ça il y a des systèmes très poussés d'algorithmes et de decision tree qui savent apprendre à prendre des décisions meilleures.»

La sécurité des systèmes informatiques est-elle une problématique sensible? Julien Bellanger estime que «l'innovation, ça passe par la créativité et la créativité, ça passe par une certaine liberté. Et la sécurité, malheureusement, ça vient toujours comme un second goût, une pensée qu'on a après.»

