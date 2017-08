Le retour de la menace nucléaire, vraiment?

Voilà 72 ans que les premières bombes nucléaires ont été lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. L'Humanité n'a pas depuis été victime de tels bombardements. Alors que les relations entre les États-Unis et plusieurs autres grandes puissances se rafraîchissent, la Corée du Nord est devenue récemment une puissance atomique crédibilisant de plus en plus un scénario belliqueux.

Benjamin Hautecouverture estime qu'une «attaque nucléaire pourrait être réaliste dans un scénario qui impliquerait deux États dont les relations sont d'abord extrêmement conflictuelles et ensuite ne sont pas normées par des mesures de confiance et de sécurité, un dialogue dissuasif tel que ça a été le cas entre les puissances nucléaires au cours de la Guerre froide et tel que ce n'est plus le cas en particulier entre la Corée du Nord, État en phase d'être un État nucléaire et les États-Unis.»

En insistant sur la fermeté des contrôles imposés par le Traité de non-prolifération, Jean-Marie Collin relativise le risque nucléaire à travers la planète:

«Il faut aussi être dans cette réalité et éviter toujours de tomber dans des scénarios dramatiques et par moment, fantasmagoriques […] si on veut aussi éviter cette cascade et ce risque d'armement nucléaire à travers le monde, c'est que ceux qui en possèdent travaillent réellement de bonne foi vers le désarmement nucléaire. Et ça, ça s'adresse tout particulièrement à des États comme la France comme la Russie, comme les États-Unis.»

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre page Soundcloud Sputnik France

​