Les États-Unis prêts à revenir en Afghanistan ?

Il y a seize ans les États-Unis envahissaient l’Afghanistan pour traquer Ben Laden et libérer Kaboul des Talibans. Mais quels résultats ont-ils obtenus ? Rachel Marsden reçoit René Cagnat, ancien diplomate et spécialiste de l’Asie Centrale et Hassan Maged, dirigeant de D&S Consulting et chercheur à l’IPSE.