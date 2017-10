Comment le Parlement européen veut interdire la les ventes d’armes à l’Arabie Saoudite

Fait reconnu et assumé, plusieurs pays européens, dont la France, vendent des armes au Qatar et à l’Arabie Saoudite. Mais le Parlement européen souhaite mettre fin à cette pratique. Débat animé par Rachel Marsden avec deux chercheurs de l’IPSE, la députée européenne Patricia Lalonde et Hassan Maged, dirigeant de D&S Consulting.