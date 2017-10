Le Canada face au terrorisme: une leçon pour la France?

Abdulahi Hasan Sharif, une homme de 30 ans d'origine somalienne en attente du statut de réfugié, a attaqué le 30 septembre un policier à l'arme blanche avant de blesser quatre piétons avec un camion-bélier, une agression qui s'est déroulée à Edmonton au Canada. Un acte qualifié aussitôt de terroriste par le Premier ministre Justin Trudeau. Des informations suggèrent en outre que les autorités auraient pu prévenir cette attaque terroriste, l'assaillant étant en effet connu des services de renseignement. Le Canada est-il suffisamment protégé face au terrorisme islamiste?

Marlin Degrand, commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada, a ainsi déclaré «confirmer le dépôt d'une plainte en 2015» contre l'individu dans le cadre d'une enquête contre-terroriste. Phil Gurski, président de Borealis Threat and Risk Consulting et ancien membre des services de renseignement pointe ainsi «des problèmes parce que les agences de sécurité, soit la police soit l'agence de sécurité et du renseignement ont beaucoup de cas et très peu de ressources». Mais celui-ci relativise l'ampleur de la menace terroriste: «on a eu seulement deux, trois cas qui étaient très sérieux, deux en 2014 et l'attentat il y a dix jours ici à Edmonton. Alors la menace au Canada n'est pas si grande qu'en France.»

Selon les informations de Phil Gurski: «le terroriste présumé s'est radicalisé au Canada, c'est-à-dire lorsqu'il est entré au Canada en 2012, il n'était pas radicalisé.» Il développe ensuite son propos: «le problème de radicalisation, c'était au Canada, pas en Somalie, pas en Afghanistan, pas en Syrie. C'est un problème de chez nous…»

Retrouvez l'intégralité de l'émission sur notre chaine YouTube Radio Sputnik