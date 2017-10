Trump refuse de certifier l’accord sur le nucléaire iranien. Et maintenant?

What's next? La décision du président américain de refuser de certifier l'accord sur le nucléaire iranien laisse ainsi libre cours au Congrès de retirer la signature de Washington. Une décision très controversée et qui déplaît fortement aux Européens, également signataires de l'accord. Alors que de nouvelles sanctions n'ont pour le moment pas été promulguées par la Maison-Blanche, quel peut être l'impact de cette décision sur la stabilité internationale?

Comment expliquer la décision du président américain? En écho au retrait américain de l'Unesco accusée d'être anti-israélienne, Peter Jenkins, ancien ambassadeur à l'Agence internationale de l'énergie atomique, estime que « Trump veut sûrement plaire au gouvernement d'Israël et de l'Arabie Saoudite » en dénonçant l'accord passé avec la précédente administration américaine.

Existe-t-il des liens entre Pyongyang et Téhéran, concernant l'échange de technologies nucléaires comme l'a insinué Donald Trump? « C'est du bidon » pour Peter Jenkins qui cite un rapport récent des services secrets américains qui « déclare très clairement qu'il n'y a aucun indice de coopération nucléaire entre l'Iran et la Corée du Nord. »

L'accord sur le nucléaire iranien peut-il servir de modèle à de possibles négociations avec la Corée du nord? Rien à voir selon Peter Jenkins: « non, la situation coréenne est très différente de la situation iranienne. Je pense que les Iraniens n'ont jamais pris la décision de se doter d'armes nucléaires, ils étaient conscients dès 2003 qu'ils avaient fait une grosse erreur en conduisant certaines activités non-déclarées à l'agence nucléaire de Vienne et depuis 2003, ils ont cherché à retrouver un certain respect au sein de la communauté internationale. Et ils ont réussi finalement en conduisant cet accord en 2015. »

